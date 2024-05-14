«Нужны деньги на брюки?» — Успенская возмутилась иску Киркорова на 10 млн рублей

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 9 0

Успенская возмутилась, что Киркоров не отозвал иск против нее на 10 млн рублей

«Нужны деньги на брюки?» — Успенская возмутилась иску Киркорова на 10 млн рублей

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Артистка считает, то певцу пора «спуститься» к народу.

Певица Любовь Успенская в личном блоге высказалась про поданный королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым иск против нее. Она заявила, что удивилась сумме, которую он захотел взыскать — это десять миллионов рублей.

«Удивлена. Была уверена, что после всех этих голых вечеринок он как-то должен был, если не сам измениться, то изменить свое поведение. Филипп, если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне, я тебе дам, только скажи» — высказалась королева шансона.

Она отметила, что не понимает, из-за чего себя считает пострадавшим Филипп. По ее мнению, артист должен обратить внимание на то, что против него пишут петиции.

«Если ты народный артист, то хоть немного спустись к народу!» — добавила Успенская.

На это Киркоров не отреагировал. Но это сделал его адвокат Александр Добровинский. Правозащитник считает, что Успенской просто нечего возразить.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров подал на Любовь Успенскую в суд за ее высказывания в его адрес. В одном из интервью она назвала его женоненавистником, что возмутило короля отечественной эстрады.

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