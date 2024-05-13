Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины после ее поражения

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Генсек НАТО назвал основной задачей Запада поставки «оружия Киеву на устойчивой основе».

Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины после ее поражения

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Западу не имеет смысла восстанавливать Украину в случае ее поражения в конфликте с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время выступления на молодежном саммите НАТО.

«Что касается восстановления Украины, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать», — сказал он.

По словам генсека НАТО, основная задача сейчас — это поставки «оружия Киеву на устойчивой основе». Он подчеркнул, что военный блок намерен сыграть важную роль «в восстановлении институтов обороны и безопасности» и помочь Украине стать «полноправным членом альянса».

В начале мая стало известно, что над Украиной нависла угроза банкротства. Иностранные держатели украинских облигаций намерены добиваться возобновления выплат процентов по госдолгу уже в 2025 году, и, если Киев не заключит с ними сделку, то в августе 2024-го настанет дефолт.

Известно, что в число кредиторов Украины входят BlackRock и PIMCO, на их долю приходится примерно 20% от непогашенных 20 миллиардов долларов еврооблигаций страны.

Держатели облигаций планируют получить до 500 миллионов долларов в виде ежегодных процентных выплат после согласия на облегчение долгового бремени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Киевом исчезли выделенные на восстановление села 20 миллионов гривен.

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