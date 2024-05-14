Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 13 0

Существуют обходные пути, благодаря которым поставки из РФ все-таки можно будет производить.

Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта урана из России. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«В понедельник, 13 мая 2024 года, президент подписал закон H.R. 1042 „Акт о запрете импорта российского урана“, который запрещает импорт не облученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российским предприятием», — говорится в заявлении.

До этого закон одобрили в Конгрессе США, а после документ отправили на подпись президенту. Новые правила вступят в силу через 90 дней после принятия закона. Он предусматривает запрет до 2040 года.

При этом документ разрешает министру экономики США по согласованию с госсекретарем и главой Минторга отменить запрет, если другие поставки окажутся недоступными или решение будет отвечать «национальным интересам» США. Также до 2027 года возможно представлять исключение на запрет. Но снова важно, чтобы покупка урана соответствовала «национальным интересам».

Крупнейшая в США компания в области ядерного топливного Centrus уже заявила, что будет просить исключения, как только закон вступит в силу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что американские компании не могут без урана из РФ.

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