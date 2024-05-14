Пушистый чемпион: назван лидер по продолжительности жизни среди кошек

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 18 0

Journal of Feline Medicine and Surgery: бурманские кошки живут дольше остальных

Пушистый чемпион: назван лидер по продолжительности жизни среди кошек

Фото: www.globallookpress.com / Zakariya Yahya

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Британские ученые также не забыли расстроить всех владельцев сфинксов.

Британские и тайваньские биологи назвали самые долгоживущие породы кошек, а результаты опубликовали в научном журнале Journal of Feline Medicine and Surgery. Ученые также раскрыли, у кого самая короткая жизнь.

Специалисты исследовали 7936 случаев смерти среди кошек в Великобритании — ученые отбирали данные в период с 2019 по 2021 года. Самыми долгоживущими представителями породистых оказались бурманские и бирманские кошки — 14,4 года. Причем средняя продолжительность кошек в стране составила 11,7 лет.

Самая короткая жизнь у сфинкса — 6,8 лет. В самом центре расположились метисы и сиамские кошки — 11,5 лет, бенгальские отстают от них на три года. У чистых пород кошек ученые выявили наименьшую продолжительность жизни — риск смерти до трех лет у них почти в два раза выше, чем у метисов.

Ученые также обнаружили, что беспородные кошки могут прожить дольше, чем породистые представители. Специалисты отмечают, что кастрация пушистого непоседы позволит снизить вероятность смерти в возрасте до трех лет более чем в четыре раза.

Ранее 5-tv.ru писал, почему увеличилась средняя продолжительность жизни кошек. Ученые Уральского аграрного университета уверены, что это связано с самим человеком. Стоит упомянуть, что в марте этого года ветеринары дали и советы, как продлить жизнь своему пушистому другу.

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