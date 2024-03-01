Как продлить жизнь кошке? Ветеринары дали важные советы

Одной из важных составляющих здоровья домашних питомцев является сбалансированный рацион, а также стоит следить за их психологическим состоянием.

Заведующая Советской государственной ветеринарной клиникой Юлия Богданова сообщила о частых обращениях владельцев питомцев с начала 2024 года. Хозяева кошек посетили столичные ветеринарные клиники больше 30 тысяч раз за два месяца. Об этом пишет сайт мэра Москвы.

По словам эксперта, зачастую кошки страдают заболеваниями мочевыделительной системы, такими как хроническая почечная недостаточность и мочекаменная болезнь. Виной всему — неправильно подобранный рацион для животных и несбалансированное питание. Причинами недуга также могут быть нарушения в гормональной системе, а также генетические болезни.

Ветеринар призывает владельцев кошек сначала обследовать своих питомцев, сдать профилактический анализ мочи. И только после консультации с врачом купить качественный и сбалансированный корм, который будет подходить животному.

Одной из самых распространенных проблем у кошек в наше время являются онкологические болезни. Юлия Богданова утверждает, что такого рода заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. Выявить новообразования можно только при помощи специального обследования. Она также отметила необходимость чистки зубов питомцев, а также наличие фильтрованной питьевой воды.

Юлия Богданова рассказала о важности психологического здоровья кошек, так как стресс зачастую влияет на возникновение заболеваний у питомцев. Животному важно чувствовать себя в безопасности, а также находится в спокойной обстановке.

Сегодня, 1 марта, в России празднуется День кошек. У любителей животных появился повод делится фотографиями своих любимых питомцев. В этот день зачастую проводятся благотворительные мероприятия для помощи бездомным кошкам и организовываются выставки.

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