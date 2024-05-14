«Американцам тяжело конкурировать»: Песков о запрете на импорт урана в США

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 12 0

Песков заявил, что запретом на импорт урана американцы бьют по всем нормам

«Американцам тяжело конкурировать»: Песков о запрете на импорт урана в США

Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face

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Документ в американском Сенате одобрили единогласно.

Американцам сегодня тяжело конкурировать на международной арене, поэтому, не гнушаясь ничем, они ввели запрет на импорт российского урана в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В начале мая Сенат США единогласно одобрил проект закона о запрете на импорт обогащенного урана из России. Как писало агентство Вloomberg, данный документ запретит импорт в Штаты через 90 дней после вступления в силу. При этом проект допускает временные отступления от запрета вплоть до января 2028 года.

В Кремле считают, что мера не критична для атомной отрасли России. Тем временем американцам становится все тяжелее конкурировать на международной арене.

«Как только им становится тяжело конкурировать, они не гнушаются ничем, включая меры, которые, собственно, извращают, искажают и бьют по всем нормам и принципам международной торговли», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля также назвал инициативу США недобросовестной конкуренцией и продолжением «этой ничем не прикрытой, не завуалированной линии американцев».

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, запрет на импорт российского урана принесет тяжелые последствия именно для США, но никак не для России, которая реализует свои проекты в других странах.

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