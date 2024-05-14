«Главное — навредить»: Антонов предупредил о последствиях запрета на уран из РФ

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Посол Антонов: запрет США на импорт урана РФ приведет к потрясениям в экономике

«Главное — навредить»: Антонов предупредил о последствиях запрета на уран из РФ

Фото: Patrick Semansky / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Запрет со стороны США приведет к новым потрясениям в международных экономических отношениях, подчеркнул российский посол.

Запрет на импорт российского урана принесет тяжелые последствия именно для США, но никак не для России, которая реализует свои проекты в других странах. Такое будущее предрек посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Финансовые потери для США будут куда больше, чем для России. Однако местным стратегам главное — навредить нашей стране», — процитировал посла Telegram-канал российского дипведомства.

Подобный шаг также может нанести серьезный вред и международным экономическим отношениям. Вашингтон рискует нарушить баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции, добавил Антонов.

«Жизнь подтвердила, что экономика России готова к любым вызовам и оперативно реагирует на возникающие трудности, извлекая из ситуации даже дивиденды. Так будет и в этот раз», — отметил дипломат.

В заключение Антонов сказал, что поставить на колени российские профильные компании не получится. Они просто ускорят реализацию многочисленных проектов в других странах так же надежно, безопасно и выгодно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Конгресс США внесли предложение объявить импичмент Джо Байдену.

+3° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
91.63
-0.19 98.85
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:25
Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом
6:18
Вагоны сошли с рельсов из-за постороннего вмешательства в Волгоградской области
6:14
«Главное — навредить»: Антонов предупредил о последствиях запрета на уран из РФ
6:00
Расчет ПТРК «Фагот» разгромил блиндаж ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
5:46
Горящих Abrams им мало: Дания пообещала Украине F-16 в воздухе через месяц
5:31
Кто виноват? В Петербурге продолжается разбирательство по делу о падении автобуса в Мойку

Сейчас читают

США нужен российский уран: американская Centrus запросит исключение из санкций
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Все еще звучит тревога: последняя информация о теракте в Белгороде
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео