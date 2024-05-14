Запрет со стороны США приведет к новым потрясениям в международных экономических отношениях, подчеркнул российский посол.

Запрет на импорт российского урана принесет тяжелые последствия именно для США, но никак не для России, которая реализует свои проекты в других странах. Такое будущее предрек посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Финансовые потери для США будут куда больше, чем для России. Однако местным стратегам главное — навредить нашей стране», — процитировал посла Telegram-канал российского дипведомства.

Подобный шаг также может нанести серьезный вред и международным экономическим отношениям. Вашингтон рискует нарушить баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции, добавил Антонов.

«Жизнь подтвердила, что экономика России готова к любым вызовам и оперативно реагирует на возникающие трудности, извлекая из ситуации даже дивиденды. Так будет и в этот раз», — отметил дипломат.

В заключение Антонов сказал, что поставить на колени российские профильные компании не получится. Они просто ускорят реализацию многочисленных проектов в других странах так же надежно, безопасно и выгодно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Конгресс США внесли предложение объявить импичмент Джо Байдену.