Чипсы из брокколи: как приучить детей питаться правильно

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Педиатр Продеус заявил, что еда должна быть интересна детям

Чипсы из брокколи: как приучить детей питаться правильно

Фото: www.globallookpress.com / Florian Bachmeier

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Привитые до десяти лет привычки в выборе еды оказывают влияние на всю оставшуюся жизнь, предупредил профессор Андрей Продеус.

Современное школьное питание устроено так, что 80% пищи дети просто не едят. Поэтому подход к организации питания в детских учреждениях нужно менять. Об этом заявил профессор, врач-педиатр и иммунолог Андрей Продеус в лекции для студентов казанского медуниверситета.

«Роспотребнадзор, например, считает, что через несколько часов после завтрака ребенок должен съест 600 граммов на обед», — цитирует профессора «БИЗНЕС Online».

По словам эксперта, еду нужно давать маленькими порциями, в которых будет все самое полезное для ребенка. Сейчас новые стандарты детского питания проходят проверку в школах Московской, Кемеровской областей и Мордовии, добавил Продеус.

«Еда должна быть интересна детям. Но это не обычные чипсы, гамбургеры и подобное, а, условно, чипсы из брокколи. И родителям следует всегда помнить, что знакомят детей с вредной пищей именно они. А в таком возрасте, по крайней мере до десяти лет, неправильные привычки в питании влияют на всю оставшуюся жизнь», — подчеркнул Продеус.

При этом, указал профессор, усердствовать с нововведениями в детском питании тоже не стоит. В пример он привел моду на «зеленые» продукты, когда в школах начали давать детям сырые фрукты, и это привело к распространению кишечной палочки.

Также, по мнению Продеуса, в школьном питании необходимо учитывать особенности региона. К примеру, в Татарстане в рацион можно включать эчпочмаки, а в Мурманской области — оленину.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие мифы о детском питании развеяла эндокринолог Дарья Хайкина.

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