Только высшее: из российского образования уберут понятие «Бакалавр»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 534 0

Фальков: в России с 2025 года не будет понятия «Бакалавр»

Только высшее: из российского образования уберут понятие «Бакалавр»

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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Изменения начнутся в следующем году.

Из российского образования уберут понятие «Бакалавр». Такие изменения произойдут уже в 2025 году, заявил кандидат на пост главы Минобрнауки России Валерий Фальков.

«В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия „Бакалавр“. Это будет высшее образование и специализированное высшее образование», — уточнил он.

При этом в новой системе образования сохранится магистратура, но будет другой.

«В прежней системе только бакалавры имели право поступать и получать специализированное образование бесплатно, то есть магистратуру. В новой логике любой, кто получил высшее образование может также пойти и бесплатно получить специализированное образование», — добавил кандидат на пост главы Минобрнауки.

Кроме того, Фальков считает, что будущие инженеры, врачи и педагоги должны проходить обучение в течение пяти с половиной лет. По его словам, четырехлетнего образования для данных специальностей недостаточно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти России пересмотрят структуру приема в вузы по контрольным цифрам. По словам кандидата на пост вице-премьера Дмитрия Чернышенко, это касается в том числе и направлений по обеспечению технологического лидерства.

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