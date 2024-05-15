Введите в привычку: какой вид спорта может сохранить здоровье коленных суставов

У людей, занимающихся этим видом активности, на 17% реже возникали частые боли в ногах.

Люди, которые регулярно ездят на велосипеде, реже сталкиваются с проблемами в коленных суставах. К такому выводу пришли ученые медицинского колледжа Бэйлора. Результаты научной работы опубликованы в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise (MSSE).

Исследователи проанализировали образ жизни более 2600 человек в возрасте от 45 до 79 лет в разные жизненные периоды: с 12 до 18 лет, с 19 до 34 лет, с 35 до 49 лет. Сопоставив все полученные данные, ученые обнаружили — у людей, которые регулярно ездили на велосипеде в тот или иной момент жизни, риск развития рентгенологического остеоартрита и симптоматического рентгенологического остеоартрита коленного сустава был заметно снижен.

Исследователи отметили, боли в коленях реже на 17% появлялись у тех, кто катался на велосипеде. У них также на 9% снизился риск развития рентгенологического остеоартрита, на 21% — симптоматического рентгенологического остеоартрита коленного сустава.

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