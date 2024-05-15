Введите в привычку: какой вид спорта может сохранить здоровье коленных суставов

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

MSSE: езда на велосипеде сохраняет здоровье коленных суставов

Введите в привычку: какой вид спорта может сохранить здоровье коленных суставов

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

У людей, занимающихся этим видом активности, на 17% реже возникали частые боли в ногах.

Люди, которые регулярно ездят на велосипеде, реже сталкиваются с проблемами в коленных суставах. К такому выводу пришли ученые медицинского колледжа Бэйлора. Результаты научной работы опубликованы в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise (MSSE).

Исследователи проанализировали образ жизни более 2600 человек в возрасте от 45 до 79 лет в разные жизненные периоды: с 12 до 18 лет, с 19 до 34 лет, с 35 до 49 лет. Сопоставив все полученные данные, ученые обнаружили — у людей, которые регулярно ездили на велосипеде в тот или иной момент жизни, риск развития рентгенологического остеоартрита и симптоматического рентгенологического остеоартрита коленного сустава был заметно снижен.

Исследователи отметили, боли в коленях реже на 17% появлялись у тех, кто катался на велосипеде. У них также на 9% снизился риск развития рентгенологического остеоартрита, на 21% — симптоматического рентгенологического остеоартрита коленного сустава.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как интервальное голодание влияет на здоровье печени.

+6° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
91.36
-0.27 98.67
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:10
Одни плюсы: как списать долги по ипотеке
8:04
Вспененный, тканевый или из силикона: какой двусторонний скотч склеит что угодно
7:51
Есть вопросы: в Петербурге управляющую компанию обвинили в подделке подписей
7:35
Введите в привычку: какой вид спорта может сохранить здоровье коленных суставов
7:19
В Ростовской области в результате взрыва разрушен частный дом
7:03
Дело рук дедушки Джо? Воеing Трампа врезался в другой самолет во Флориде

Сейчас читают

На рынках появились первые майские арбузы - откуда их везут и почем продают
Соведущий Малышевой: «Если дети неправильно питаются первые 10 лет своей жизни, можете отнимать от нее 25 лет»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео