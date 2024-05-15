Симптом был один — усталость: у женщины нашли опасную болезнь после обычного обследования

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 206 0

У женщины в Ростове нашли смертельную болезнь после жалоб на усталость

Симптом был один — усталость: у женщины нашли опасную болезнь после обычного обследования

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Жалоба на банальное для всех состояние стресса спасла пациентке жизнь.

В Ростове-на-Дону случилась уникальная история спасения 46-летней женщины — обычный прием у терапевта привел к выявлению серьезной болезни. Она обратилась к специалисту с достаточно банальной проблемой — усталостью. Казалось бы, ерунда.

Однако врачам удалось диагностировать болезнь, которая вполне могла привести к летальному исходу. Подробности рассказал KP.RU.

После проведения анализов на основе крови была выявлена тромбинемия. Но это не самое страшное, дело в том, что родственники 46-летней женщины были больны тромбофилией, плюс ситуация отягощается тем, что пациентка курила на постоянной основе свыше 15 лет.

Тромбоз — опасная болезнь, она мешает нормальному кровообращению, иногда приводит к инсультам, инфарктам и прочим патологиям.

Первый пункт в программе лечения — бросить курить, что пришлось сделать женщине. Теперь ей предстоит поменять свой рацион питания и регулярно проходить список обследований у врачей. Вскоре удастся снизить серьезные риски развития болезни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие ошибки допускают звездные хирурги и как взыскать компенсацию.

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