Симптом был один — усталость: у женщины нашли опасную болезнь после обычного обследования
У женщины в Ростове нашли смертельную болезнь после жалоб на усталость
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Жалоба на банальное для всех состояние стресса спасла пациентке жизнь.
В Ростове-на-Дону случилась уникальная история спасения 46-летней женщины — обычный прием у терапевта привел к выявлению серьезной болезни. Она обратилась к специалисту с достаточно банальной проблемой — усталостью. Казалось бы, ерунда.
Однако врачам удалось диагностировать болезнь, которая вполне могла привести к летальному исходу. Подробности рассказал KP.RU.
После проведения анализов на основе крови была выявлена тромбинемия. Но это не самое страшное, дело в том, что родственники 46-летней женщины были больны тромбофилией, плюс ситуация отягощается тем, что пациентка курила на постоянной основе свыше 15 лет.
Тромбоз — опасная болезнь, она мешает нормальному кровообращению, иногда приводит к инсультам, инфарктам и прочим патологиям.
Первый пункт в программе лечения — бросить курить, что пришлось сделать женщине. Теперь ей предстоит поменять свой рацион питания и регулярно проходить список обследований у врачей. Вскоре удастся снизить серьезные риски развития болезни.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие ошибки допускают звездные хирурги и как взыскать компенсацию.
Читайте также
81%
-0.27 98.67
-0.18
Нашли ошибку?