«Мы все ждали!» — сооснователь «Город 312» рассказал о возвращении Аи на сцену

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 33 0

Группа «Город 312» делает все для возвращения Аи на сцену

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Три раза перенесенный COVID сильно отразился на здоровье Светланы Назаренко. Коллектив принял тяжелое решение — взять новую исполнительницу.

Более года прошло с того момента, когда солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) перестала появляться на сцене и на публике в целом. Что случилось с артисткой и почему было принято решение о появлении новой исполнительницы в интервью 5-tv.ru рассказал сооснователь коллектива Дмитрий Притула.

«В тот период, когда все были ковидом, она три раза перенесла очень тяжело с поражением легких. И потом, конечно, это сказалось. Вот и мы думали, что она восстановится. Ну, месяц, ну два. Мы все ждали, взяли паузу полгода. Потом понимаем, что уже близится к году. Ну, сложно все, сложно, пока она на пути к восстановлению», — признается музыкант.

Притула подчеркивает, что за здоровье Аи бьются самые лучшие врачи. Поклонники и коллектив молятся за нее, чтобы восстановление прошло успешно и она вернулась на сцену. Однако, пока это невозможно. Поэтому было принято совместное решение, чтобы «Город 312» продолжал существовать, а также обеспечивать лечение дорогой коллеги и подруги, взять исполнительницу. Но это оказалось непросто. Важно было, чтобы она не потерялась на фоне прошлых успехов группы.

«Ая планку задала такую мощнейшую. Ладно, голос, все понимают, что у нее диапазон, техника. Но самое главное, она передает это еще очень эмоционально, мощно, очень мощно. Очень мощно держит зал. В ней столько энергетики, правильной, классной», — признается Дмитрий Притула.

После долгих поисков в состав группы «Город 312» вошла юная Диана Макарова, приехавшая покорять столицу из Крыма.

Более подробно о том, что сейчас происходит с Аей (Светланой Назаренко), как в коллективе появилась новая солистка Диана Макарова и будущем популярнейшего коллектива «Город 312» смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.

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