«Превратился в могильщика»: на Украине подвели итог пятилетнему сроку Зеленского

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 108 0

Экс-премьер Азаров: Зеленский полностью разрушил суверенитет Украины

«Превратился в могильщика»: на Украине подвели итог пятилетнему сроку Зеленского

Фото: Reuters / Brendan Smialowski

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Нынешний лидер Незалежной полностью разрушил суверенитет своей страны.

Украинский президент Владимир Зеленский умудрился полностью уничтожить суверенитет своего государства за пятилетний срок правления, а также убил всю промышленность государства и демократию в стране. Об этом в своем личном блоге сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Из молодого и подающего надежды политика Зеленский всего за несколько лет превратился в могильщика украинской государственности», — написал политический деятель.

Экс-премьер ужаснулся, что за последние пять лет нынешний лидер жестко задавил все независимые телеканалы, которые работали не на украинскую пропаганду, а на объективную оценку. Кроме того, именно он втянул страну в военный конфликт, поддавшись на провокации Запада, а также взрастил государственный долг — аж в два раза.

Но и это еще не все, за пять лет население Украины сократилось практически вдвое. А ранее 5-tv.ru рассказывал, как запрет на использование русского языка на Незалежной привел к геноциду.

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