Раритетная «Волга» и 15 соток земли: что декларировал арестованный кадровик Минобороны Кузнецов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 46 0

Кадровик Минобороны Кузнецов декларировал машину «Волгу» и 15 соток земли

Раритетная «Волга» и 15 соток земли: что декларировал арестованный кадровик Минобороны Кузнецов

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Тем временем генерал-лейтенант отправлен в СИЗО по обвинению в получении взятки.

Начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, арестованный по обвинению в получении взятки, декларировал до 2021 года несколько автомобилей, участков и квартир. С документами ознакомилось агентство РИА Новости.

Согласно декларациям, за последние четыре года Кузнецов и его жена обновили два машины, приобрели землю и квартиру. Предположительно, речь идет о раритетной «Волге» и 15 сотках земли.

В 2015 году, по информации агентства, у семьи в собственности были две квартиры площадью 72,2 и 156,5 «квадрата», а также три машины BMW Х5, Toyota Corolla и Nissan Tiida. Третьей пользовалась супруга Кузнецова. В следующем году из декларации пропала одна из квартир, та, что площадью меньше.

В 2017 году Кузнецов указал в декларации новое авто — Audi A7, но спустя год машина из документов пропала. Появились в документах и два земельных участка по полторы тысячи «квадратов» каждый.

В 2019 году семья приобрела раритетную «Волгу». У супруги Кузнецова появилось в собственности нежилое помещение, а в пользовании — объект незавершенного строительства на 240 квадратных метров.

Следователи установили, что в период с 2021 по 2023 год Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих организаций. За это он обещал совершение определенных действий в их пользу.

В ходе обысков у Кузнецова по месту жительства были изъяты деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. На основании ходатайства Следственный комитет суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что изъяли у генерал-лейтенанта Кузнецова.

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