🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 17 мая, хороший день для того, чтобы говорить о важных вещах. Неважно, будете ли вы обсуждать с кем-то рабочие вопросы или делиться своими переживаниями. В любом случае вас выслушают очень внимательно, поймут и поддержат.

♈ Овны

Не решайте важные вопросы сегодня — для этого еще не настало подходящее время. Лучше подстраховаться — браться только за легкие дела, которые можно решить по щелчку пальцев. Внутренний голос стоит приглушить — сейчас он вас только путает. А вот к чужому мнению стоит прислушиваться, ведь вам могут дать очень эффективные советы. И не давайте никому надежду — можете не справиться с обещанным.

Космический совет: воздержитесь от незапланированных покупок, не тратьте деньги.

♉ Тельцы

Проблем много, но некоторые из них прячутся, чтобы вылезти в неожиданный момент и спутать вам все карты. Поэтому стоит иметь план на несколько дней вперед — так вы можете вычислить некоторые неприятности, подготовиться к ним. Но не стоит уходить в пессимизм — лучше настраивайтесь позитивно. Это будет раздражать ваших врагов и поднимать настроение близким.

Космический совет: окружающие будут прислушиваться к вашему мнению, это сильно упростит день.

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♊ Близнецы

Деструктивные чувства сковали вас. Но спасти может группа поддержки — чаще общайтесь с родственниками, так вы сможете справиться и со страхами, и со стрессом. Сложностей в этот день будет очень много, и не всем вы сможете дать отпор. Так что просите помощи или совета у коллег — они не откажут. Призрак прошлого будет маячить на горизонте — приготовьтесь дать ему отпор, чтобы он не отравил ваше настоящее.

Космический совет: вероятность напрасных расходов слишком высока.

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♋ Раки

Вселенная расставила ловушки, в которые очень легко угодить. Так что будьте осторожнее: продумывайте каждое слово и действие и смотрите по сторонам. Может встретиться призрак прошлого, и лучше проигнорировать его, чтобы не попасться на удочку и не вернуть его в свою жизнь. И больше общайтесь с родственниками — они не только поднимут настроение, но и помогут поверить в себя.

Космический совет: полезно сменить обстановку и отступить от привычного режима.

♌ Львы

Правила игры в этот день важны. Если вы не будете их соблюдать, то очень быстро начнете тонуть в проблемах. Поэтому за что-то новенькое лучше не браться — можете не «вывезти». Постарайтесь не заходить за личные границы других людей, но и свои берегите. Навести чистоту стоит не только в делах, но и в окружающем пространстве. Обязательно избавьтесь от хлама — будет легче дышаться.

Космический совет: со всеми делами вы справитесь, проблемы обойдут вас стороной.

♍ Девы

Настроение сегодня слишком «податливо» — на него могут влиять люди и ситуации. Так что держитесь подальше от негативно настроенных, чтобы не «заразиться». Дома могут поджидать конфликты, поэтому не спешите общаться с близкими. Лучший вариант — закрыться в комнате и провести весь вечер наедине с самим собой. Тем более вам нужно выспаться — завтра будет много работы.

Космический совет: побывайте в новом месте с любимым человеком.

♎ Весы

Материальные проблемы не за горами, и сейчас стоит затянуть ремень потуже и отказываться от некоторых благ. Не волнуйтесь, это не затяжной период — совсем скоро вы сможете вновь позволять себе большее. Не выходите за рамки комфорта, иначе вляпаетесь в неприятную историю. Вообще, лучше уйти на второй план и наблюдать за событиями «из-за кулис».

Космический совет: удастся решить вопросы, из-за которых раньше было много разногласий.

♏ Скорпионы

Да вам круто везет! Обязательно пользуйтесь теми возможностями, которые посылают вам звезды. Только продумывайте каждый свой ход, имейте крепкий сценарий не только на этот день, но и на будущее в целом, ведь от ваших действий сейчас зависит многое. Но придется поднажать, чтобы добиться своего. Если будет слишком сложно, можно подключить к делу друзей или коллег.

Космический совет: измените привычный график и действуйте спонтанно.

♐ Стрельцы

Все так и норовят поиграть на ваших нервах. А вам, в свою очередь, стоит сохранять хладнокровие всеми способами. По этой же причине не стоит разговаривать налево и направо — легкий диалог может свернуть на тропу споров и разногласий. А там уже и до конфликта рукой подать. Опирайтесь на близких людей, если в какие-то моменты «не вывозите», они протянут руку помощи.

Космический совет: старайтесь найти компромисс, чтобы все остались довольны.

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♑ Козероги

Помните, что медаль имеет две стороны, и когда одно идет в гору, другое скатывается с этой самой горы. Так что старайтесь контролировать абсолютно все. Конечно, это будет невыносимо сложно, но если немного поднажать, то вы со всем справитесь. Именно по этой причине и не стоит начинать сейчас что-то новое — можете «не вывезти». А вот закрывать старые проекты — лучший план на этот день.

Космический совет: тщательнее сегодня проверяйте всю документацию на работе, есть риск ошибки.

♒ Водолеи

В вашу жизнь врывается хаос и переворачивает ваш дом вверх дном. А чтобы этого не произошло, стоит иметь крепкий план на этот день. Тогда будет куда меньше проблем и потерь. Нервов потратите вы, конечно, много, но сможете сохранить и карьеру, и отношения. На рабочих моментах скажется ваша неуверенность, поэтому старайтесь верить и в себя, и в будущее.

Космический совет: больше общайтесь сегодня, вам расскажут стоящие сплетни.

♊ Рыбы

Напряженных моментов сегодня пруд пруди. И чтобы не рассорится со всеми вокруг, важно проявлять великодушие и дружелюбие. Внутри вас этого как раз очень даже много. Хотя конкуренты и активизировались, мериться силами звезды не советуют — можете выйти из этого боя проигравшим, да и время потратите немало. Вечером лучше сбавить обороты и отдохнуть за интересной книгой.

Космический совет: придется взять часть обязанностей другого человека и помочь ему.

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