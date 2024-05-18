🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 168 0

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 15 мая, интересный, насыщенный событиями день. Постарайтесь быть собранным, чтобы не допустить мелких ошибок, которые могут испортить вам настроение. Благоприятное время для общения с близкими друзьями. Вы сможете отдохнуть в теплой атмосфере, а заодно поделиться своими планами.

♈ Овны

Внутренний голос просто кричит вам о том, что уже давным-давно пора что-то изменить или исправить. Прислушайтесь к нему и действуйте — это изменит вашу жизнь в корне.

Стоит себе позволить исполнить маленькие желания — от этого поднимется настроение и день запомнится надолго. Сейчас стоит вспомнить о делах, которые вы то и дело откладывали в долгий ящик — для них, наконец-то, пришло время.

Космический совет: ждите необычных встреч и знакомств.

Тельцы

Стоит быть осторожнее — можно запнуться о серьезную проблему. И чтобы этого не произошло, прислушивайтесь к интуиции и опирайтесь на прежний опыт. Понимать близких будет ну очень сложно, а найти точки соприкосновения просто невозможно.

Так что откладывайте на потом сложные темы и говорите только о легком и бытовом. А вот кошелек сегодня лишний раз не стоит открывать — можете потратить немало денег.

Космический совет: старайтесь извлечь выгоду из всех разговоров сегодня.

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Близнецы

Внутренний голос — именно то, что нужно слушать сегодня. А вот от чужих советов лучше держаться подальше — они могут заметно испортить вашу жизнь. Наслаждаемся каждым приятным моментом этого дня — звезды могут послать нам сразу несколько сюрпризов.

Сейчас стоит вспомнить о делах, которые вы то и дело откладывали в долгий ящик — для них, наконец-то, пришло время.

Космический совет: ваши решения сегодня будут критиковать, игнорируйте хейтеров.

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Раки

Привет из прошлого все еще не дает вам расслабиться. Постарайтесь завершить эту главу и двигаться вперед. Проблемы и неприятности будут то и дело путаться под ногами, и чтобы не запнуться о них, просите помощи у близких.

На что-то придется серьезно раскошелиться, но эта будут вынужденные траты, которые вас только порадуют. И меньше активничайте в этот выходной — стоит отдохнуть.

Космический совет: отдохните сегодня, отвлекитесь от всех забот.

Львы

Этот день может как раскрасить, так и омрачить ваше настроение. Так что поднимайте его всеми силами — это в ваших же интересах. Общаться с близкими будет нелегко от слова совсем.

Найти точки соприкосновения будет невозможно, но не нужно лезть из кожи вон, чтобы заговорить с ними, лучше сдвиньте диалог на другой день. Тенденции поменяются, и вам будет проще общаться.

Космический совет: сегодня можно не сильно стараться, вам все будет сходить с рук.

Девы

Сегодня придется потратиться — купите что-то незапланированное или дадите в долг. И главное — оставить деньги и себе, чтобы не затягивать ремень потуже.

С другой стороны, вас могут ждать неожиданные бонусы — можете нарваться на распродажу или получить дополнительные деньги за работу. В этот день стоит вспомнить о делах, которые вы то и дело откладывали в долгий ящик — для них, наконец-то, пришло время.

Космический совет: не стоит рассчитывать на помощь со стороны, лучше полагаться на свои силы.

Весы

Близкие вдруг перестали вас понимать от слова совсем. Постарайтесь тратить больше времени на разговоры, чтобы найти общие темы или высказаться, ведь именно сегодня общение для вас имеет колоссальное значение — успокаивает и поднимает настроение.

В этот день стоит вспомнить о делах, которые вы то и дело откладывали в долгий ящик — для них, наконец-то, пришло время.

Космический совет: удачны сегодня любые поездки, как деловые, так и развлекательные.

Скорпионы

Комфортом сегодня даже не пахнет. Придется весь день бегать как белка в колесе и решать проблемы и непростые вопросы. Нервы ни к черту! Тревога время от времени будет сковывать и нагнетать.

Старайтесь в этот непростой период поднимать настроение с помощью близких людей и приятных занятий. И лучше отложить шопинг на другой день — сейчас ни скидки, ни распродажи вам не подвернутся.

Космический совет: будьте готовы потрудиться и проявить настойчивость.

Стрельцы

Пытайтесь разглядеть выгоду даже в самых непростых или негативных для вас ситуациях. В этот день можно смело исполнять свои желания, если на это есть силы и деньги. Не бойтесь израсходовать и то, и другое — полученные эмоции того точно стоят.

Порадуют близкие люди — ждите от них добрых слов и сюрпризов. В этот день стоит вспомнить о делах, которые вы то и дело откладывали в долгий ящик — для них, наконец-то, пришло время.

Космический совет: вас ждет романтическое путешествие, которым вы останетесь довольны.

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Козероги

Самооценка стремительно ползет вниз. Поднять ее помогут комплименты от родных и добрые дела. Настроение тоже не будет высоким, но повысить его не составит труда — общайтесь с приятными людьми и отдыхайте активно, за стенами своего дома.

В этот день лучше вспомнить о делах, которые вы то и дело откладывали в долгий ящик — для них, наконец-то, пришло время.

Космический совет: ждите хороших новостей, которые поднимут вам настроение.

Водолеи

Настроение будет скакать, и усмирить его станет слишком сложно. Так что откажитесь в этот день общаться с кем-то — можете не только напугать человека, но и разорвать с ним отношения навсегда.

Экспериментировать на кухне — не лучшая затея, ведь, скорее всего, он не закончится удачно. Вообще, звезды советуют сконцентрировать внимание на делах, которые вы то и дело откладывали в долгий ящик — для них, наконец-то, пришло время.

Космический совет: не бойтесь недоразумений и разногласий, они будут по-любому сегодня.

Рыбы

Придется значительно потратиться. Вполне возможно, что что-то выйдет из строя или нужно будет занять кому-то немаленькую сумму, но денег вы потратите много. Шопиться сегодня звезды не советуют — ни распродажи, ни скидки вам не подвернутся.

В этот день лучше вспомнить о делах, которые вы то и дело откладывали в долгий ящик — для них, наконец-то, пришло время.

Космический совет: не бойтесь недоразумений и разногласий, они будут по-любому сегодня.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пяти знакам несказанно повезет в любви в 2024 году.

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