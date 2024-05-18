🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 15 мая, интересный, насыщенный событиями день. Постарайтесь быть собранным, чтобы не допустить мелких ошибок, которые могут испортить вам настроение. Благоприятное время для общения с близкими друзьями. Вы сможете отдохнуть в теплой атмосфере, а заодно поделиться своими планами.

♈ Овны

Внутренний голос просто кричит вам о том, что уже давным-давно пора что-то изменить или исправить. Прислушайтесь к нему и действуйте — это изменит вашу жизнь в корне.

Стоит себе позволить исполнить маленькие желания — от этого поднимется настроение и день запомнится надолго. Сейчас стоит вспомнить о делах, которые вы то и дело откладывали в долгий ящик — для них, наконец-то, пришло время.

Космический совет: ждите необычных встреч и знакомств.

♉ Тельцы

Стоит быть осторожнее — можно запнуться о серьезную проблему. И чтобы этого не произошло, прислушивайтесь к интуиции и опирайтесь на прежний опыт. Понимать близких будет ну очень сложно, а найти точки соприкосновения просто невозможно.

Так что откладывайте на потом сложные темы и говорите только о легком и бытовом. А вот кошелек сегодня лишний раз не стоит открывать — можете потратить немало денег.

Космический совет: старайтесь извлечь выгоду из всех разговоров сегодня.

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♊ Близнецы

Внутренний голос — именно то, что нужно слушать сегодня. А вот от чужих советов лучше держаться подальше — они могут заметно испортить вашу жизнь. Наслаждаемся каждым приятным моментом этого дня — звезды могут послать нам сразу несколько сюрпризов.

Сейчас стоит вспомнить о делах, которые вы то и дело откладывали в долгий ящик — для них, наконец-то, пришло время.

Космический совет: ваши решения сегодня будут критиковать, игнорируйте хейтеров.

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♋ Раки

Привет из прошлого все еще не дает вам расслабиться. Постарайтесь завершить эту главу и двигаться вперед. Проблемы и неприятности будут то и дело путаться под ногами, и чтобы не запнуться о них, просите помощи у близких.

На что-то придется серьезно раскошелиться, но эта будут вынужденные траты, которые вас только порадуют. И меньше активничайте в этот выходной — стоит отдохнуть.

Космический совет: отдохните сегодня, отвлекитесь от всех забот.

♌ Львы

Этот день может как раскрасить, так и омрачить ваше настроение. Так что поднимайте его всеми силами — это в ваших же интересах. Общаться с близкими будет нелегко от слова совсем.

Найти точки соприкосновения будет невозможно, но не нужно лезть из кожи вон, чтобы заговорить с ними, лучше сдвиньте диалог на другой день. Тенденции поменяются, и вам будет проще общаться.

Космический совет: сегодня можно не сильно стараться, вам все будет сходить с рук.

♍ Девы

Сегодня придется потратиться — купите что-то незапланированное или дадите в долг. И главное — оставить деньги и себе, чтобы не затягивать ремень потуже.

С другой стороны, вас могут ждать неожиданные бонусы — можете нарваться на распродажу или получить дополнительные деньги за работу. В этот день стоит вспомнить о делах, которые вы то и дело откладывали в долгий ящик — для них, наконец-то, пришло время.

Космический совет: не стоит рассчитывать на помощь со стороны, лучше полагаться на свои силы.

♎ Весы

Близкие вдруг перестали вас понимать от слова совсем. Постарайтесь тратить больше времени на разговоры, чтобы найти общие темы или высказаться, ведь именно сегодня общение для вас имеет колоссальное значение — успокаивает и поднимает настроение.

В этот день стоит вспомнить о делах, которые вы то и дело откладывали в долгий ящик — для них, наконец-то, пришло время.

Космический совет: удачны сегодня любые поездки, как деловые, так и развлекательные.

♏ Скорпионы

Комфортом сегодня даже не пахнет. Придется весь день бегать как белка в колесе и решать проблемы и непростые вопросы. Нервы ни к черту! Тревога время от времени будет сковывать и нагнетать.

Старайтесь в этот непростой период поднимать настроение с помощью близких людей и приятных занятий. И лучше отложить шопинг на другой день — сейчас ни скидки, ни распродажи вам не подвернутся.

Космический совет: будьте готовы потрудиться и проявить настойчивость.

♐ Стрельцы

Пытайтесь разглядеть выгоду даже в самых непростых или негативных для вас ситуациях. В этот день можно смело исполнять свои желания, если на это есть силы и деньги. Не бойтесь израсходовать и то, и другое — полученные эмоции того точно стоят.

Порадуют близкие люди — ждите от них добрых слов и сюрпризов. В этот день стоит вспомнить о делах, которые вы то и дело откладывали в долгий ящик — для них, наконец-то, пришло время.

Космический совет: вас ждет романтическое путешествие, которым вы останетесь довольны.

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♑ Козероги

Самооценка стремительно ползет вниз. Поднять ее помогут комплименты от родных и добрые дела. Настроение тоже не будет высоким, но повысить его не составит труда — общайтесь с приятными людьми и отдыхайте активно, за стенами своего дома.

В этот день лучше вспомнить о делах, которые вы то и дело откладывали в долгий ящик — для них, наконец-то, пришло время.

Космический совет: ждите хороших новостей, которые поднимут вам настроение.

♒ Водолеи

Настроение будет скакать, и усмирить его станет слишком сложно. Так что откажитесь в этот день общаться с кем-то — можете не только напугать человека, но и разорвать с ним отношения навсегда.

Экспериментировать на кухне — не лучшая затея, ведь, скорее всего, он не закончится удачно. Вообще, звезды советуют сконцентрировать внимание на делах, которые вы то и дело откладывали в долгий ящик — для них, наконец-то, пришло время.

Космический совет: не бойтесь недоразумений и разногласий, они будут по-любому сегодня.

♊ Рыбы

Придется значительно потратиться. Вполне возможно, что что-то выйдет из строя или нужно будет занять кому-то немаленькую сумму, но денег вы потратите много. Шопиться сегодня звезды не советуют — ни распродажи, ни скидки вам не подвернутся.

В этот день лучше вспомнить о делах, которые вы то и дело откладывали в долгий ящик — для них, наконец-то, пришло время.

Космический совет: не бойтесь недоразумений и разногласий, они будут по-любому сегодня.

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