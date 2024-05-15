Путин провел встречу с экс-членами правительства

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Глава государства поблагодарил их за проделанную работу.

Фото, видео: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин встретился с бывшими членами правительства. Теми, кто не вошел в новый кабинет министров.

Накануне президент подписал указы о награждении всех госнаградами за достойную работу, а сегодня поблагодарил за результаты лично.

Виктория Абрамченко ранее занимала пост вице-премьера и курировала вопросы сельского хозяйства и экологии. Николай Шульгинов — был министром энергетики. Покинул правительство и Олег Матыцын, который возглавлял Минспорта.

Формирование нового правительства было завершено вчера, 14 мая. Путин подписал ряд указов о назначении кандидатов на должности. Многие главы служб были переназначены на их посты снова. Сменился, например, глава Минобороны — им стал бывший первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Ранее 5-tv.ru писал, что председатель правительства Михаил Мишустин назвал основной задачей выполнение указа по национальным целям развития.

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