Врачи завершили операцию по спасению премьера Словакии Фицо
Операция премьера Словакии Фицо прошла успешно, его состояние стабильно
Фото: Jan KroslГЎk / ТАСС
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Медики долгое время не могли остановить кровотечение.
Операция премьера Словакии Роберта Фицо прошла успешно, его состояние стабильно. Об этом сообщает местное телевидение.
Сообщалось, что у словацкого премьера после покушения открылось кровоизлияние в брюшной полости. Медики долгое время пытались остановить его — и успешно. Сейчас известно, что его состояние стабильно. Он находится в сознании.
Покушение на политика случилось в пригороде Братиславы, куда он прибыл для участия в выездном заседании правительства. Он вышел к собравшимся, когда один из присутствующих открыл стрельбу.
Стрелявший в настоящее время задержан. Он заявил, что пошел на преступление из-за несогласия с политикой правительства.
Ранее 5-tv.ru писал, почему на премьера Словакии Фицо совершено покушение и кому это может быть нужно.
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