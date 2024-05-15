Политик ранен в грудь, живот и конечности. Он в тяжелом состоянии.

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение. Он ранен в грудь, живот и конечности, в данный момент его доставляют на вертолете в больницу. Видео с моментом стрельбы можно посмотреть на сайте 5-tv.ru.

Кто виноват?

Политик ранее часто критиковал Североатлантический альянс и западную политику относительно Украины, фактически являясь главным врагом Незалежной.

Антиукраинская позиция премьер-министра Словакии Роберта Фицо может быть связана с исторической симпатией Словакии к России, но есть и другая причина.

В 2009 году премьер страны посетил Киев. Тогда Юлия Тимошенко, которая в тот момент занимала аналогичный пост на Украине, заставила его ждать больше трех часов, а потом на брифинге с журналистами отчитала политика за то, что он якобы «встал на сторону Москвы в газовом вопросе».

Фицо, ожидаемо, был в ярости. Тогда Украина его унизила в первый раз, но не последний. Спустя 13 лет он вернул «должок» — после начала спецоперации честно заявил, что СВО началась из-за «разгула украинских националистов», через месяц — высказался против вступления Украины в НАТО из-за опасений начала третьей мировой войны.

Вражда началась, Украина заточила зуб. И не только она. Роберт Фицо неоднократно критиковал Евросоюз и НАТО за поставки оружия киевскому режиму, а также настаивал, что отправки наемников в зону СВО приведет к эскалации конфликта.

Международному Олимпийскому Комитету (МОК) он тоже успел перейти дорогу — выступил за допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже, а стратегию отмены спорта и культуры РФ называл нерабочей.

Зато с Илоном Маском был полностью солидарен — часто говорил, что Украине надо поскорее сдавать РФ территории, чтобы положить спецоперации конец. Два месяца назад в одном из интервью он разоткровенничался:

«Мы узнаем, что территориальные приобретения России больше, чем украинские. Россия живет успешно экономически и политически, президент Путин пользуется большой поддержкой. Так, наверно, у нас есть право спрашивать, хороша ли эта стратегия Запада? Я утверждаю, что стратегия Запада на Украине не работает», — ясно выразил политик свою позицию.

Политик подчеркивал, что отвергает представление, что России не существует: «Она была, есть и будет».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал чудовищным нападением покушение на премьера Словакии Роберта Фицо.

«Я глубоко шокирован, узнав о чудовищном нападении на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо», — заявил Орбан.

Венгерский премьер пожелал коллеге скорейшего выздоровления, добавив: «Да благословит Бог его и его страну!».

Кто будет следующей жертвой киевского режима?

Эксклюзивно для сайта 5-tv.ru политолог Евгений Михайлов сообщил, что за покушением на премьера Словакии стоит Украина вместе с западными кураторами — США и Великобританией, им явно не нравится, как ведут себя лидеры Словакии и Венгрии.

«Я переживаю, что премьеру Венгрии Виктору Орбану надо также увеличить свою безопасность, так как Фицо и Орбан — они выступали против поставок вооружений на Украине, они выступали за диалог с Москвой. Они выступали в принципе против того, что НАТО продвигается к границам», — выразил опасения политолог.

Он также сообщил, что Запад будет давить на то, что покушение совершил одиночка, какой-нибудь сумасшедший, хулиган или наемник. Но это не так, это преступление — месть Фицо за его позицию по украинскому конфликту.

Чем известен?

Роберт Фицо родился в 1964 году в городе Топольчаны в Словакии. В политику попал в 1992 году, когда был избран в парламент Словакии.

С 1994 года он работал агентом Словакии в Европейской комиссии по правам человека, пока не был отозван в начале 2000 года.

В 1999 году политик основал свою собственную Социал-демократическую партию, которая впоследствии стала крупнейшей оппозиционной партией в стране.

В 2006 году его партия с разгромом победила на парламентских выборах, заняв первое место, Роберт Фицо стал премьер-министром страны. Тогда он избрался до 2010 года.

В 2012 году Фицо во второй раз стал премьер-министром Словакии. В 2018 году результатом политического кризиса после того, как 25 февраля был убит корреспондент Ян Куциак, занимавшийся расследованием фактов налогового мошенничества, в стране стала отставка Роберта Фицо с поста премьер-министра.