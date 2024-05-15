Крысиная угроза: кто и как может заразиться новым видом гепатита Е

Биологи выявили два возможных варианта, как можно заразиться крысиным гепатитом.

В Испании уже 40 человек заболели крысиным гепатитом Е, который также известен медицине под названием Rocahepevirus ratti. В интервью изданию aif.ru биолог Анча Баранова рассказала, как можно заразиться этой болезнью.

Как отметила ученый, впервые о болезни узнали в 2010 году, но тогда особого значения ей не придали. У человека ее впервые зафиксировали в 2018 году в Гонконге. Тогда заболел пациент, которому после пересадки печени давали препараты для подавления иммунитета. После этого были еще несколько случаев заражения, но все они — не в России.

Заразиться человек крысиным гепатитом может двумя способами. Первый — это когда грызуны выделяют вирус с фекалиями и мочой, а их частички разносятся по воздуху или попадают в продукты и воду.

«Второй вариант — есть промежуточный хозяин, животное, которое заболевает крысиным гепатитом и потом заражает человека. Испанские ученые предположили, что таким промежуточным хозяином может быть свинья. Исследовали пять ферм, где разводятся эти животные, у 11% свиней обнаружили крысиный гепатит, причем преимущественно на одной ферме», — объяснила специалист.

Кроме того, Баранова пояснила, что заразить один человек другого человека может, но это маловероятно. Однако заболеть может и здоровый человек, у кого не было сниженного иммунитета. К такому выводу пришли ученые, проанализировав истории уже столкнувшихся с крысиным гепатитом.

В заключение специалист отметила — гепатиты А, В, С, D, Е — это далеко не все, что существуют в природе. В будущем человечество откроет и другие болезни.

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