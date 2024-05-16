Фицо расстрелял либеральный поэт: первые результаты расследования покушения на премьера Словакии
Нападавший на Фицо заявил, что действовал из-за несогласия с его политикой
Фото, видео: Reuters / Radovan Stoklasa; 5-tv.ru
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Врачи более трех часов оперировали политика, чтобы сохранить ему жизнь. Что в это время узнало следствие?
Главные новости сегодня приходят из Словакии — там совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Несколько часов назад чиновнику сделана операция, а следователи допрашивают нападавшего, которого задержали с пистолетом на месте.
Подозреваемый — писатель и член оппозиционной партии, но местные власти просят не торопится называть это покушение политическим. И это понятно, в Европе прекрасно помнят провокацию с расстрелом эрцгерцога Фердинанда и то, что за этим последовало. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев о первых результатах расследования в Словакии.
Покушение на Роберта Фицо было совершено минувшим днем. Мужчина выстрелил в него несколько раз. Политик получил, как сообщалось, три ранения — в живот, грудь и конечности. С места произошедшего он был госпитализирован в больницу. К врачам его доставили на вертолете. После операции, которая длилась большее трех часов, Фицо ввели в искусственную кому, как писали местные СМИ.
Стрелявший же заявил, что на преступление пошел из-за несогласия с политикой правительства.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин отреагировал на покушение на Фицо.
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