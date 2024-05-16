Фицо расстрелял либеральный поэт: первые результаты расследования покушения на премьера Словакии

Эфирная новость 27 0

Нападавший на Фицо заявил, что действовал из-за несогласия с его политикой

Фото, видео: Reuters / Radovan Stoklasa; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Покушение на премьера Словакии Фицо

Врачи более трех часов оперировали политика, чтобы сохранить ему жизнь. Что в это время узнало следствие?

Главные новости сегодня приходят из Словакии — там совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Несколько часов назад чиновнику сделана операция, а следователи допрашивают нападавшего, которого задержали с пистолетом на месте.

Подозреваемый — писатель и член оппозиционной партии, но местные власти просят не торопится называть это покушение политическим. И это понятно, в Европе прекрасно помнят провокацию с расстрелом эрцгерцога Фердинанда и то, что за этим последовало. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев о первых результатах расследования в Словакии.

Покушение на Роберта Фицо было совершено минувшим днем. Мужчина выстрелил в него несколько раз. Политик получил, как сообщалось, три ранения — в живот, грудь и конечности. С места произошедшего он был госпитализирован в больницу. К врачам его доставили на вертолете. После операции, которая длилась большее трех часов, Фицо ввели в искусственную кому, как писали местные СМИ.

Стрелявший же заявил, что на преступление пошел из-за несогласия с политикой правительства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин отреагировал на покушение на Фицо.

Тема:
Покушение на премьера Словакии Фицо
16 мая
«Чудовищное преступление»: Путин отреагировал на покушение на Фицо
16 мая
Власти Словакии увидели политические мотивы в нападении на Роберта Фицо
15 мая
СМИ сообщают, что премьер Словакии Фицо введен в искусственную кому
15 мая
В МВД Словакии опровергли сообщения об успешной операции Фицо
15 мая
Врачи завершили операцию по спасению премьера Словакии Фицо
15 мая
Словацкая оппозиция открестилась от напавшего на Роберта Фицо
15 мая
У премьера Словакии Фицо открылось кровоизлияние в брюшной полости
15 мая
Напавшим на премьера Словакии Фицо мог быть известный писатель Юрай Чинтула
15 мая
Казалось бы, причем тут Украина? Почему на премьера Словакии Фицо совершено покушение
15 мая
Орбан о покушении на премьера Словакии Фицо: «Глубоко шокирован»
+9° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
91.26
-0.10 98.83
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:47
Жителя Омской области посадили на 11 лет за убийство из-за куска сала
5:37
Суд передал акции Климовского патронного завода в госсобственность
5:21
Фицо расстрелял либеральный поэт: первые результаты расследования покушения на премьера Словакии
5:03
Российские ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью
4:48
Тепло за окном: когда в Москве отключат отопление
4:32
Насморк у мужчины оказался жидкостью, вытекающей из мозга

Сейчас читают

Байден бьет по электромобилям и аккумуляторам из Китая: пошлины вырастут в 2−4 раза
Путин выбрал российский автомобиль «Аурус» для передвижения в Китае
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео