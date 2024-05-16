Защита главного кадровика Минобороны Кузнецова обжаловала его арест

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26 0

Генерал-лейтенант проходит по делу о получении взятки в виде коттеджа.

Защита главного кадровика Минобороны Кузнецова обжаловала его арест

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Защита начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, заключенного в СИЗО, обжаловала его арест. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд.

В инстанции уточнили, что жалоба была официально зарегистрирована.

Следователи установили, что в период с 2021 по 2023 год Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих организаций. За это он обещал совершение определенных действий в их пользу.

В ходе обысков у Кузнецова по месту жительства были изъяты деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. На основании ходатайства Следственный комитет суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что декларировал арестованный кадровик Минобороны Кузнецов. Так, за последние четыре года он и его жена обновили два машины, приобрели землю и квартиру. Предположительно, речь идет о раритетной «Волге» и 15 сотках земли.

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