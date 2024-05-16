В России заочно предъявлены обвинения экс-замглавы Минобороны Украины Мехеду

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Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

Аналогичное решение Следственный комитет РФ принял в отношении бывшего замначальника Генштаба ВСУ.

В России заочно предъявлены обвинения экс-замглавы Минобороны Украины Мехеду

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko

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Следственный комитет России заочно предъявил обвинения экс-замглавы Минобороны Украины Петру Мехеду и бывшему замначальника Генштаба ВСУ Виктору Бокию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Они осуществляли общее руководство так называемой антитеррористической операцией в Донбассе. В результате их преступных действий ранены и погибли 165 человек, разрушены или повреждены более 87 объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Ведомство принимает меры к их розыску и аресту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД России объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины Игоря Воронченко. Военный разыскивается по уголовной статье.

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