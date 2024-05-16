Школьница ударила кухонным ножом 12-летнюю девочку в школе в Подмосковье

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 53 0

Подросток госпитализирован с травмами.

Школьница ударила кухонным ножом 12-летнюю девочку в школе в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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В подмосковном Видном в одной из гимназий девочка ударила 13-летнюю школьницу ножом. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

У подростка открытая рана бедра, она госпитализирована.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девушка-подросток сорвалась со скалы на Сахалине. Несовершеннолетняя выжила, но каком состоянии она находится — пока не известно.

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