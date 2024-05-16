Школьница ударила кухонным ножом 12-летнюю девочку в школе в Подмосковье

В подмосковном Видном в одной из гимназий девочка ударила 13-летнюю школьницу ножом. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

У подростка открытая рана бедра, она госпитализирована.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девушка-подросток сорвалась со скалы на Сахалине. Несовершеннолетняя выжила, но каком состоянии она находится — пока не известно.