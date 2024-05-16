Школьница ударила кухонным ножом 12-летнюю девочку в школе в Подмосковье
Подросток госпитализирован с травмами.
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox
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В подмосковном Видном в одной из гимназий девочка ударила 13-летнюю школьницу ножом. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
У подростка открытая рана бедра, она госпитализирована.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что девушка-подросток сорвалась со скалы на Сахалине. Несовершеннолетняя выжила, но каком состоянии она находится — пока не известно.
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