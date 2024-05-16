США оставили России неожиданный «подарок», который ослабит американскую армию

После неудачных попыток США установить свое влияние на территории Нигера, Штаты были вынуждены покинуть территорию этого государства.

Ребека Коффлер — экс-сотрудница разведки Пентагона и ЦРУ — рассказала, чем эвакуация американских военных из Нигера может быть полезна для России. Она поделилась о неожиданном «подарке» России и выразила предположение, что военные могут найти оружие, оставленное Соединенными Штатами.

«Любая оставленная военная аппаратура станет трофеем России. Эти системы будут захвачены, изучены и позволят оснастить российское оружие средствами, снижающими эффективность американского вооружения», — сказала она в интервью Fox News.

Стоит отметить, что в апреле 2024 года Нигер получил сообщение от США, в котором говорилось о выводе тысячи американских военных с территории африканского государства. А в начале мая российские военные вошли на авиабазу в Нигере, где размещались войска США.

Незадолго до этого, британская газета Financial Times опубликовала статью, в которой отмечалось, что данное событие стало очередной победой Москвы над Вашингтоном в Африке, потому что оно демонстрирует о четком желании Нигера на дружбу с Россией и отрицанием отношений с Западом.



Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в столице Нигера подняли российские флаги.