Все прозрачно: эксперты ЭИСИ оценили систему формирования нового правительства

В организации отметили высокую роль «школы губернаторов» для молодых политиков.

Участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) заявили, что президент России Владимир Путин выдержал баланс между запросом на модернизацию и уровнем квалификации действующих министров. Также там отметили роль «школы губернаторов» в продвижении молодых политиков на федеральные должности.

«У нас очень все прозрачно: президент много лет назад создал эту систему, которая стартовала с небольших обучающих семинаров, а сейчас это большая системная работа по отбору руководителей госуправления», — заявил директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

В организации также отметили, что перемены в правительстве стоит оценивать как «системную кадровую политику». Такую точку зрения высказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Андрей Чесноков.

Также руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что отсутствие резких перемен в кабинете министров свидетельствует об успешной работе этих структур.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин встретился с бывшими членами правительства. Он лично поблагодарил их за результаты работы.