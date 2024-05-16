В новом клипе «Любимая женщина» SHAMAN примерил на себя роль героя-любовника

В свежем ролике, который уже доступен в сети, музыкант попытался понравиться сразу всем своим поклонницам.

Автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, представил публике клип на песню «Любимая женщина». В новом видео популярный российский артист, обычно не изменяющий сценическому образу, предстал в неожиданном для себя амплуа героя-любовника.

Музыкант несколько раз меняет образ, дарит дамам цветы и признается им в нежных чувствах. В один момент он смелый рокер, в другой — ранимый поэт, уверенный в себе денди. Похоже, SHAMAN решил ударить стрелой Амура в сердца сразу всех своих поклонниц. Лирика и страсть переплетаются в настроении песни, создатели уверены в успехе новой композиции.

«Мне хотелось показать, что SHAMAN — как многослойный пирог, он бывает разным и каждый найдет в моем творчестве что-то на свой особый вкус» — так объяснил сам артист идею клипа.

С одной стороны, это искреннее признание в любви, а другой стороны — смелая самоирония и тонка сатира над собирательным образом типичного поп-идола. Кроме того, это еще и подсказка для мужчин, которые ищут и не могут найти правильные слова для своих прекрасных дам. Поэтому в кадре периодически мелькают строчки из текста песни.

Не обошлось и без интриги. На мгновение в одной из сцен появляется женская рука, а потом — сам SHAMAN в костюме Адама. Имя таинственной незнакомки музыкант разглашать отказался. Клип «Любимая женщина» уже доступен на YouTube, на музыкальных онлайн-платформах хит появится в полночь 17 мая.

Ранее 5-tv.ru писал о мальчике, который подрабатывал мытьем машин, чтобы попасть на концерт SHAMAN. Исполнитель узнал о своем почитателе и устроил ему сюрприз.