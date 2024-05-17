«Пре-party, до-party, после-party»: участник группы «Корни» Бердников не хочет бросать пить

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 190 0

Участник группы «Корни» Бердников готов бросить пить только после 50 лет

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; 5-tv.ru

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Артист признался, что еще хочет повеселиться. Пока здоровье позволяет.

Участник группы «Корни» Александр Бердников признался, что готов бросить пить спиртное только после 50 лет. Об этом он рассказал автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Лане Шевченко на pre-party Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV в ресторане Peach.

«Я сказал, что после 50 завяжу», — отметил Бердников.

Пока что ему еще хочется повеселиться, потому что время еще есть. Сейчас артисту 43 года.

Участник группы «Корни» отметил, что ему очень нравится мероприятие, на котором он находится. Такие встречи, считает он, приносят удовольствие тем, кто на них приходит.

«Обязательно пре-party, после-party, до-party. Это же приносит огромную радость тем, кто сюда приходит потусоваться, встретить старых друзей, обняться, выпить чай», — отметил музыкант.

Бердников считает, что веселиться без алкоголя невозможно, а те, кто говорят иначе, — врут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участники группы «Корни» дали советы по выбору подарков на 8 Марта.

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