Задело за живое: в Норвегии началась истерика в СМИ после агрессивного поведения их посла

Вчера иностранный дипломат толкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова во время работы журналиста в Москве.

Норвегия запаниковала после появления в информационном поле новости о том, как их посол толкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова. Журналист вчера спокойно стоял в ходе освещения митинга против проводимой послом Евросоюза в РФ Роланом Галарагом конференции «День Европы», однако как-то все же помешал дипломату.

Так, газета Dаgblаdеt выразила явное недовольство из-за того, что российские СМИ обратили внимание на агрессивное поведение их посла. Они заявили, что якобы ситуация была хаотичная, и дипломату было не пройти в зал.

Однако кадры с места событий опровергают испуганные заявления норвежской газеты. Если открыть видео, которым ранее делился 5-tv.ru, то можно увидеть, как корреспондент «Известий» ненавязчиво проходит мимо иностранного посла, не преграждая путь и совершенно не мешая. Людей вокруг больше практически нет, что и доказывает очередной приступ иностранной русофобии.

Правда, в Норвегии придумали объяснение поступку Роберта Квиле — видео сфабрикованное.

«Это степень манипуляции и сфабрикованной реальности, превосходящая советскую», — заявил норвежский эксперт по РФ Ивер Б. Нойманн.

Как возможен такой монтаж в одном кадре — издание не пояснило, как и сам эксперт, но уже через несколько абзацев Нойманна опровергла соотечественница — начальник отдела коммуникаций Министерства иностранных дел Норвегии Тува Богснес. Она призналась в интервью, что посол оттолкнул двух человек.