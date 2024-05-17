В Санкт-Петербурге жестоко убита солистка группы UNA

Солистка группы UNA Анастасия Котова была до смерти забита ее молодым человеком в Санкт-Петербурге, сообщает источник 5-tv.ru.

Анастасия приехала в гости к 31-летнему избраннику Артему в Колпино 15 мая. Пара выпила большое количество спиртных напитков, после чего между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку.

Не рассчитав силы, Артем несколько раз ударил девушку. В результате Анастасия упала на пол. Из-за отсутствия медицинской помощи она перестала подавать признаки жизни.

Мужчина сам позвонил в полицию и вызвал скорую. Однако приехавшие сотрудники ничем не смогли помочь пострадавшей, от полученных повреждений девушка скончалась на месте.

Стражи порядка задержали избранника погибшей и отправили в изолятор. Ранее Артем уже был трижды судим за грабеж.

«Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — отмечает источник.

Анастасия Котова должна была через неделю отметить свое 38-летие. Ее коллектив UNA довольно популярен в Санкт-Петербурге. Коллеги погибшей пребывают в шоке от случившегося и не знают, что будет дальше с известной группой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Успенская обвинила Киркорова в смерти человека.