«Проделана ювелирная работа»: как Мария Горбань изменила свою внешность

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 21 0

Косметолог Колдашова: внешность Марии Горбань поменялась из-за резкого похудения

«Проделана ювелирная работа»: как Мария Горбань изменила свою внешность

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

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Красота от природы или дело чьих-то рук — на этот вопрос ответила специалист.

Поклонники актрисы Марии Горбань часто обсуждают в сети ее перемены во внешности. Врач дерматолог-косметолог Мария Колдашова объяснила, что черты лица актрисы изменились не только благодаря специальным процедурам. В беседе с изданием «Страсти» специалист рассказала, что одним из самых главных факторов, повлиявших на внешность знаменитости, стало резкое похудение.

«В возрасте 19-20 лет Мария была значительно полнее, чего сама не скрывает и открыто говорит об этом в своих интервью. Такая значительная потеря веса, в том числе, изменяет и лицо — в частности, уменьшается объем и глубоких жировых пакетов», — пояснила косметолог.

Мария Колдашова также подчеркнула, что нельзя исключать влияние аппаратных методик. Благодаря им также можно уменьшить выраженность подкожно-жировой клетчатки на лице.

Доктор отметила, что из-за подобных процедур может возникнуть визуальный эффект усталости. Избежать его помогает контурная пластика. Например, заполнение филерами определенных участков кожи.

«И у Марии Горбань данная процедура была проведена — при эффекте худого лица, у нее сохранились объемы. Коррекция выполнена очень естественно, за что стоит похвалить ее косметолога, проделана ювелирная работа», — объяснила врач Колдашова.

По словам дерматолога-косметолога, актриса регулярно заполняет филерами губы. На их очертания также повлияли и установленные виниры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про знаменитостей, изменивших свою внешность пластической хирургией до неузнаваемости.

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