В поисках смысла жизни: прогноз Таро на неделю с 20 по 26 мая

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 20 по 26 мая.

Основная энергия недели (Карта Таро — Пятерка Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Энергии этой недели благоприятны для осмысления и анализа своей жизни. Возможны мысли о том, для чего мы что-либо делаем. Вы будете оценивать свои поступки и решения, задумываться о правильности выбранного пути.

Появится желание философствовать на различные темы. Постарайтесь на этой неделе выделить время для саморефлексии и поиска новых идей.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Девятка Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Девятка Пентаклей сулит изобилие. Возможно зарождение новых проектов, связанных с финансами, о которых вы пока не знаете.

Однако будьте осторожны и не теряйте бдительности, так как этот период также может принести некоторые финансовые риски. Не теряйте баланса и помните, что всегда лучше быть готовым к любым переменам.

Прогноз сферы личной жизни на неделю (Карта Таро — Девятка Мечей)

Фото: 5-tv.ru

Девятка мечей — карта хаоса и депрессии. В отношениях может начаться сложный период. Вы можете почувствовать себя неуверенно и подавленно в отношениях.

Избегайте конфликтов и резких высказываний, так как это может только усугубить ситуацию. Постарайтесь обрести внутренний покой и не принимать решений на эмоциях.

Совет на неделю (Карта Таро — Паж Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Карта говорит о получении известия, связанного с финансами. Эта неделя также благоприятна для реализации давних планов, связанных с деньгами.

Возможно, вы сможете заработать дополнительные средства. Это может быть связано с инвестициями или какими-то другими финансовыми проектами, которые ранее откладывались.

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