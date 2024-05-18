«Полностью»: в Госдуме прокомментировали возможный запрет вейпов

Когда это может произойти?

Продажу жидкостей для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми и биологически активными добавками могут полностью запретить в России. Правительство планирует реализовать данную меру на законодательном уровне. Это в беседе с Lenta.ru прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Мы уже неоднократно говорили, что призываем полностью запретить вейпы в стране. Что касается данной инициативы, это не инициатива правительства, правительство лишь готовит нормативный акт, который был основан на принятом год назад законе относительно ограничения продажи вейпов. (…) Можно только приветствовать, что этот нормативный акт наконец увидит свет», — сообщил Сергей Леонов.

Также парламентарий высказался о возможном тотальном запрете электронных сигарет в России. По его мнению, решение надо принимать на государственном уровне.

В России в рамках борьбы с «парением» планируют запретить ароматизаторы для вейпов. Таким образом хотят добиться сокращения потребления никотиновой продукции среди населения и, в частности среди молодежи, ведь именно запах и вкус зачастую становится причиной вредной привычки.

Ранее 5-tv.ru писал, штраф за курение в неположенных местах хотят увеличить до 15 тысяч рублей.