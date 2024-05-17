Собянин рассказал о подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в Москве

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 9 0

В городе созданы «все условия для того, чтобы ребята спокойно и комфортно прошли этот этап».

Собянин рассказал о подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в Москве

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В текущем году ЕГЭ предстоит сдавать более чем 87 тыс. московских школьников и выпускников прошлых лет, а в ОГЭ будут участвовать почти 110 тыс. учащихся девятых классов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что в городе созданы «все условия для того, чтобы ребята спокойно и комфортно прошли этот этап».

Как рассказал градоначальник, в школах будут работать 362 пункта проведения экзамена для одиннадцатиклассников и 487 — для девятиклассников. «Аудитории на ЕГЭ оборудованы системами видеонаблюдения. Контролировать процедуру планируют в том числе общественные наблюдатели», — отметил Собянин.

Кроме того, еще полтора десятка пунктов, где будут принимать экзамены, созданы на базе городских больниц. «Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, которые не смогут посетить образовательные или медицинские организации, прием экзаменов организуем на дому», — добавил мэр.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
90.99
0.07 98.78
-0.12
Сдержанность и спокойствие: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 мая

Последние новости

19:51
«Скандальная дива»: когда Волочкова встретит мужчину мечты
19:35
Кто следующий? В Польше заговорили об истинных планах Запада
19:19
Опасно для водителей: из-за каких лекарств можно лишиться прав
19:03
Браслет на ногу и контроль: какие условия у обвиняемых врачей клиники Хайдарова
18:47
В поисках смысла жизни: прогноз Таро на неделю с 20 по 26 мая
18:31
«Спрос большой»: глава Ростеха назвал востребованное за рубежом оружие РФ

Сейчас читают

Могила утопает в цветах: журналиста Максима Кононенко похоронили
В Санкт-Петербурге жестоко убита солистка группы UNA
Церемония прощания с журналистом Кононенко началась в Троицке
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео