Собянин рассказал о подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в Москве

В текущем году ЕГЭ предстоит сдавать более чем 87 тыс. московских школьников и выпускников прошлых лет, а в ОГЭ будут участвовать почти 110 тыс. учащихся девятых классов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что в городе созданы «все условия для того, чтобы ребята спокойно и комфортно прошли этот этап».

Как рассказал градоначальник, в школах будут работать 362 пункта проведения экзамена для одиннадцатиклассников и 487 — для девятиклассников. «Аудитории на ЕГЭ оборудованы системами видеонаблюдения. Контролировать процедуру планируют в том числе общественные наблюдатели», — отметил Собянин.

Кроме того, еще полтора десятка пунктов, где будут принимать экзамены, созданы на базе городских больниц. «Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, которые не смогут посетить образовательные или медицинские организации, прием экзаменов организуем на дому», — добавил мэр.