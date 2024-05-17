Стрелявший в премьера Словакии Фицо предстанет перед судом 18 мая
На субботу назначено первое слушание по делу о покушении на политика.
Фото: JAKUB GAVLAK / ТАСС
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Приговор стрелявшему в премьера Словакии Роберта Фицо Юраю Цинтулы Специализированный уголовный суд (СУС) вынесет в субботу в городе Пезинок. Об этом сообщило братиславское издание Pravda.
«СУС в субботу на заседании в городе Пезинок должен принять решение о мере наказания для стрелявшего в премьера 71-летнего пенсионера Юрая Цинтулы. Обвиняемому грозят 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Подано ходатайство о заключении обвиняемого под стражу», — отмечается в сообщении.
По словам обвиняемого, он намеревался ранить премьера. Убийство он, якобы, не планировал. Более того, он более 30 лет хранил оружие на законных основаниях, отмечается в издании Pravda.
Сразу после задержания он раскрыл причину нападения. Цинтула был якобы не согласен с политикой правительства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции Фицо на покушение. Политик сообщил, что удивился тому, насколько быстро все произошло.
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