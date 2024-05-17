«Он помнит»: президент Словакии рассказал о реакции Фицо на покушение

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 16 0

Избранный президент Словакии рассказал, что Фицо помнит детали покушения

«Он помнит»: президент Словакии рассказал о реакции Фицо на покушение

Фото: Radovan Stoklasa / ТАСС

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Тема:
Покушение на премьера Словакии Фицо

Премьер был в критическом состоянии, но запомнил, как медики оказывали ему первую помощь.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо помнит, как на него напали, и он удивлен тому, насколько быстро произошло покушение. Об этом рассказал избранный президент страны Петер Пеллегрини, который вступит в должность с 15 июня 2024 года, телеканалу ta3.

Будущий глава государства отметил, что премьер помнит, как его перевозили в больницу. В этот момент он находился в сознании. Также он помнит, как медики оказывали ему первую медицинскую помощь.

«Он помнит, он изумлен тем, как это произошло, как быстро это произошло», — сказал избранный президент.

Покушение на Роберта Фицо было совершено днем 15 мая. Вооруженный мужчина выстрелил в него несколько раз. Политик получил, как сообщалось, три ранения — в живот, грудь и конечности. С места произошедшего он был госпитализирован в больницу. К врачам его доставили на вертолете. После операции Фицо ввели в искусственную кому, как писали местные СМИ.

Стрелявший был задержан. Им оказался 71-летний мужчина. Он заявил, что решился на преступление из-за несогласия с политикой правительства страны. Подозреваемому предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства, ему грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МВД Словакии заявил о последствиях покушения на Фицо.

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