«Поющие трусы и телка олигарха»: как коллеги травили Славу в начале карьеры

Российский шоу-бизнес не спешил принимать певицу, а другие артисты ее сторонились.

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, рассказала о травле, которой подвергалась в начале карьеры. Своими откровениями исполнительница поделилась с журналистами VOICE на вечеринке в честь 20-летия Ольги Бузовой на российском телевидении. Как выяснилось, творческие пути знаменитостей не раз пересекались в точке хейта и полного непринятия.

Слава пришла к Бузовой в свой день рождения. В следующем году она сама будет отмечать круглую дату — 25 лет на сцене. В ходе подготовки артистка невольно вспоминает, насколько холодным был прием. Окружающие звезды просто не признавали Сланевскую и не стеснялись это демонстрировать. Но со временем выбора у них не осталось.

«Было тяжеловато общаться в компании людей — именно в компании артистов. Потому что все считали, что я поющие трусы и телка олигарха. И якобы им все понятно. Но оказалось, что я гениальная просто певица, которую любит вся страна, и не только наша. Поэтому все они сейчас идут на…» — заявила Слава.

Ольга Бузова хорошо понимает Славу, ведь после дебюта на сцене услышала множество едких отзывов. Это продолжается по сей день. Совсем недавно певицы Полина Гагарина в интервью Надежде Стрелец посоветовала звезде «Дома-2» пойти в стендап и бросить петь. Но Бузова уверена, что настойчивостью можно взять даже самые крутые горы.

Исполнительница подчеркнула, что она и Слава близки по духу. Ольга восхищается талантом и красотой коллеги. И даже немного завидует ее счастью — семье, счастливым детям и маленькому внуку. Обе знаменитости, считает Бузова, дошли до своих высот без связей и протекции. Все самостоятельно.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Бузова рассказала о лучшем мужчине в своей жизни, с которым она, рассталась и теперь сожалеет.