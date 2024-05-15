«Почему мы расстались?» — Бузова рассказала о лучшем мужчине в своей жизни
Ольга Бузова призналась, что жалеет о разрыве с Тимофеем Майоровым
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Певица до сих пор считает его идеальным.
Звезда отечественного шоу-бизнеса Ольга Бузова призналась, о расставании с каким из своих возлюбленных она жалеет больше всего. В интервью с заслуженным мастером спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой она рассказала, что лишь об одном мужчине у нее сохранились теплые воспоминания — это бизнесмен Тимофей Майоров.
«Мы виделись три года назад, после моего расставания с Давой. Гуляли по Питеру, и я думала: „Тим, почему мы расстались?“ Он для меня идеальный мужчина. Образованный, внимательный, никогда меня не будил утром, аккуратно вставал, гладил рубашку, делал бутерброд, пил кофе, обнимал и целовал меня», — вспоминает певица.
В личной жизни у певицы уже давно не все ровно. Со своим единственным мужем — футболистом Дмитрием Тарасовым, звезда рассталась из-за измены спортсмена, а с рэпером Давой отношения до свадьбы так и не дошли. Певица сейчас признается — она не обделена мужским вниманием, однако ночи коротает одна.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова раскрыла, когда собирается выходить замуж.
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