Устала от скандалов? Алана поделилась реакцией на пополнение в семье Мамаева

Неужели блогер готова зарыть топор войны?

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева — Алана решила прекратить вражду с ним и его новой супругой. Об этом блогер рассказала VOICE.

Когда Алана и Павел расстались из-за многочисленных измен футболиста, оказалось, что тот начал встречаться с Надеждой Санько, с которой у Аланы были близкие дружеские отношения, и она не ожидала такого предательства.

Это и вызвало скандал бывшей модели с новой семьей Мамаева, а также тот факт, что спортсмен не платит Алане нормальных алиментов на содержание их общей дочери Алисы, несмотря на большую заработную плату.

Сам же Павел активно создавал новую семью, в 2022 году он женился на Надежде, а потом у них появился сын Тимофей и оказалось, что Санько снова в положении.

Сейчас Алана утверждает, что не хочет ввязываться в новые публичные разборки и спустя время готова поздравить Павла и Надежду с пополнением, а также наладить отношение с бывшим супругом, но пока не видит возможность решения их конфликта.

«Поздравляю! Малыш — это всегда прекрасно!», — сказала блогер.

Помимо Алисы у Аланы есть сын Алекс от первого брака с Александром Липовым.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что бывшая жена известного футболиста Павла Мамаева Алана решила исправить пупок.