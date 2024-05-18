Звезда «Улиц разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева умерла в 91 год

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 48 0

Актриса Наталия Кудрявцева умерла в 91 год

Звезда «Улиц разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева умерла в 91 год

Фото: Кадр из к/ф «Соло для пистолета с оркестром», реж. Дмитрий Тюрин, 2008 г.

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Заслуженная артистка России покинула этот мир в родном Санкт-Петербурге.

Заслуженная артистка РФ Наталия Кудрявцева умерла в возрасте 91 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба «Петербург-концерта». Уточняется, что знаменитость ушла из жизни еще 14 мая, однако сообщили об этом сегодня.

Актерскую карьеру она начала с Ленинградского театра Юных Зрителей, где практически сразу стала ведущей артисткой. Она известна ролями в таких популярных детективных сериалах, как «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский киноактер Дэбни Коулмен умер на 93-м году жизни.

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
90.99
0.07 98.78
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:10
В последний путь проводили родные: Сергея Андрияку похоронили в Москве
16:54
По заморским правилам: в чем особенность корейской системы ухода за кожей
16:38
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев созвонились по телефону
16:22
Звезда «Улиц разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева умерла в 91 год
16:06
Судно Панамы загорелось после обстрела в Красном море возле Йемена
15:50
Поспят в тюрьме: в США задержали подсыпавших воспитанникам детсада снотворное

Сейчас читают

Ужасные пробки образовались на дорогах Москвы из-за велопробега
«Маша не у вас?» — тетя убитой под Ростовом девочки раскрыла новые подробности преступления
«Хуже, чем остальное»: Трамп заявил об угрозе для США из-за союзничества РФ и КНР
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео