Американский киноактер Дэбни Коулмен умер на 93-м году жизни

Обладатель «Золотого глобуса» и звезды на Аллее славы в Голливуде, мастер драмы и комедии, тихо скончался в своем доме в Калифорнии.

Американский киноактер Дэбни Коулмен, знаменитый усатый голливудский злодей и признанный мастер перевоплощений, умер на 93-м году жизни в своем доме в Санта-Монике, штат Калифорния. Об этом сообщают журналисты Associated Press со ссылкой на дочь артиста Куинси Коулмен. Она сказала, что отец «мирно и изысканно сделал свой последний вздох на Земле».

Актер Бен Стиллер посвятил покойному пост в соцсети Х, где назвал его создателем уникального архетипа характерного актера.

По словам младшего коллеги, Коулмен был настолько хорош в своем деле, что представить кино и телевидение последних 40 лет без него просто невозможно.

Коулмен родился в Остине, штат Техас, 3 января 1932 года. Учился в Военном институте Вирджинии и Техасском университете в Остине, затем отслужил в армии. Первые роли в кино начал получать в 50-х годах прошлого века. Он был дважды женат и разведен, стал отцом четверых детей — сына и трех дочерей.

Усатый злодей, как минимум отрицательный герой — в этом амплуа Коулмен был особенно убедителен в комедийном фильме «Тутси», где играл телевизионного режиссера и подлеца, а также в роли большого босса в картине «С девяти до пяти».

Артиста знают по лентам «Военные игры», «Поклялся молчать», «На Золотом пруду», «Маппеты на Манхэттене», многочисленным сериалам и телешоу — всего около 200 проектов.

В 1998 году Коулмен вместе с коллегой по цеху Бронсоном Пиншо защищал леса в Ашвилле, Северная Каролина, а также помогал провести кампанию по обучению людей уходу за лесами по всей стране.

Он был заядлым теннисистом, выигрывал турниры знаменитостей и благотворительные состязания. За роль в сериале «История Слэпа МакСвелла» артист получил «Золотой глобус», в ноябре 2014 года ему посвятили именную звезду на Голливудской Аллее славы.

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