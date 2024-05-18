В Китай из России отправился первый поезд экспортного сервиса «Мясной шаттл»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

В рамках проекта ведущие российские производители мяса будут регулярно отправлять свою продукцию в страны Юго-Восточной Азии.

В Китай из России отправился первый поезд экспортного сервиса «Мясной шаттл»

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Первый поезд торгово-логистического сервиса «Мясной шаттл» отправила в Китай транспортная группа Fesco совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ). Об этом сообщила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина в ходе VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

Состав с 464 тоннами говядины вышел из Брянска в первых числах мая и через 20–25 дней прибудет в Шанхай. Проект «Мясной шаттл» предполагает отправку продукции ведущих российских производителей мяса в страны Юго-Восточной Азии.

Накануне в РЭЦ сообщили, что центр привез на выставку в китайском Харбине более 600 наименований продукции. В том числе — популярное в КНР российское мороженое, морсы и пастилу. Также в Китай отправилась рыбная продукция и свинина, которую 15 лет не могли поставить на местный рынок.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что было представлено на российско-китайском ЭКСПО, которое открылось уже в восьмой раз.

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