Безграничное сотрудничество: что представлено на выставке в Харбине

Российско-китайское ЭКСПО открылось уже в восьмой раз. И в этом году наша делегация как никогда масштабна. Россия представлена двумя сотнями компаний, и самые интересные стенды уже посетил корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Харбин — огромный многомиллионный город. Для нас это прежде всего экономический хаб. Он расположен близко к границе и закономерно стал важным центром торговли между двумя странами.

Слово «харба», давшее название городу, с маньчжурского переводится как «переправа». Город рос на двух берегах реки Сунгари, соединил которые русский инженер Петр Свиридов — он возвел мост-акведук, что действует до сих пор.

Харбин называют восточной Москвой, а улицу Чжуньян — просто Арбат. Что объяснимо. Многие здания тут, действительно, построены русскими переселенцами еще в конце XIX века.

Не очень-то понятные русскому уху названия местных магазинов из серии «Ламмо русский», «Русский Фаз» или «Тотос» — это уже совсем другая эпоха, но та же история неразрывной связи наших стран, что порой принимает даже такие причудливые формы. О перспективах сотрудничества все расскажут павильоны — коридоры харбинского ЭКСПО. Российско-китайской промышленной выставки.

3,5 квадратных километра — и это только наша часть выставки. На ЭКСПО хорошо виден размах российско-китайских отношений. Стенды сельскохозяйственных, нефтегазовых, машиностроительных компаний. Тысячи торговых контрактов подписывают прямо здесь.

Есть стереотип, будто это Китай нам все поставляет. На самом деле соотношение экспорта примерно 50 на 50. Вот, например, новые микроавтобусы — компактные и экологичные. Их производят в Нижнем Новгороде. А поставлять планируют по всей Азии.

Аграрный сектор — пожалуйста. Кисель, шоколад, русский хлеб — все это уже сейчас тоннами завозят в Китай. Наша продукция здесь знак высокого качества.

«Российское мороженое, морсы, пастила, их очень любят и знают в Китае простые потребители», — рассказала старший управляющий директор по комплексному продвижению экспорта Татьяна Ан.

Почему эта торгово-промышленная выставка проходит в Харбине, объясняется отнюдь не общей историей — как-никак китайцы прагматики — а близостью города к нашему Дальнему Востоку и Забайкалью. У провинции Хэйлунцзян три тысячи километров общей границы с Россией и 12 погранпереходов.

«Китай является нашим стратегическим партнером и страной номер один в плане торгово-экономического оборота. Действительно, объем нашей торговли с Китаем за прошлый год превысил 220 миллиардов долларов, китайцы считают, что это 240 миллиардов долларов, но это значительный объем, который свидетельствует о взаимной дополняемости двух экономик. Это важно для нас, это важно для китайцев», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Если еще недавно речь шла только о торговле, то теперь о совместных проектах и предприятиях. Есть инфраструктурные, энергетические.

Так, например, Россия возводит в Китае два атомных блока. Автомобилестроительные — выпускают джипы. Компания из Башкирии вместе с пекинским заводом собирает двигатели.

Москва и Пекин идут на рекорд. Товарооборот растет в геометрической прогрессии. Он уже перевалил за 22 триллиона рублей. Важно, что в этих партнерских отношениях никаких лишних — доллар уходит. До 90% взаимных расчетов уже производят в рублях и юанях.