Число пострадавших при обстреле ВСУ Скадовска в Херсонской области выросло до 15

Число пострадавших при обстреле украинскими боевиками Скадовска в Херсонской области выросло до 15. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Минздрава.

Отмечается, что одному раненому помощь оказали на месте, 14 других пострадавших доставили в больницу Скадовска. Из них десяти пациентам помощь оказывают амбулаторно, четверых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что удар по городу украинские боевики нанесли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. О погибших в результате атаки не сообщается.

В этот же день в деревне Городище Курской области украинский дрон атаковал машину местного коммунального предприятия. Один сотрудник от полученных травм скончался, другой получил осколочное ранение и был госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Скадовск в Херсонской области частично остался без света из-за атаки ВСУ.