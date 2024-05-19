Песков рассказал о подготовке визита Путина в Северную Корею

Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею готовится в настоящее время. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Подготовка визита ведется своим ходом», — цитирует Пескова ТАСС.

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил Путина посетить страну, когда был в России с визитом в сентябре 2023 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск заявил о создании Россией и Китаем альянса с КНДР и Ираном. Таким образом американский миллиардер отреагировал на публикацию, в которой говорилось о прибытии президента России Владимира Путина в Пекин.