Песков рассказал о подготовке визита Путина в Северную Корею

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 119 0

О чем сообщил официальный представитель Кремля?

Песков рассказал о подготовке визита Путина в Северную Корею

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею готовится в настоящее время. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Подготовка визита ведется своим ходом», — цитирует Пескова ТАСС.

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил Путина посетить страну, когда был в России с визитом в сентябре 2023 года. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск заявил о создании Россией и Китаем альянса с КНДР и Ираном. Таким образом американский миллиардер отреагировал на публикацию, в которой говорилось о прибытии президента России Владимира Путина в Пекин.

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