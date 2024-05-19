Звезды «Дома-2» Капаклы и Мусульбес узнали пол будущего ребенка

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 10 0

Капаклы и Мусульбес рассказали, что у них родится девочка

Звезды «Дома-2» Капаклы и Мусульбес узнали пол будущего ребенка

Фото: Instagram* / black_crown_official_

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Они недавно провели пышную гендер-пати.

Звезды реалити-шоу «Дом-2» Роман Капаклы и Татьяна Мучульбес провели пышную гендер-пати и узнали пол их будущего ребенка. Новость оказалась для них неожиданной, но очень радостной, малыш появится на свет этим летом.

История любви Капаклы и Мусульбес началась со скандала. Жена первого, Марина Африкантова, узнала, что ей изменяют.

Более того, друзья обманутой были в курсе романа на стороне, но держали это в тайне. Далее последовал развод с потоком взаимных обвинений и неприятных подробностей.

В новую избранницу Капаклы публика не верила, их связь многие считали просто интрижкой. Однако с тех пор прошел год с небольшим, влюбленные все еще вместе, да еще и ждут пополнения.

О беременности Мусульбес рассказала своей аудитории в начале весны. Несколько дней назад УЗИ-специалист выяснил пол малыша — будет девочка.

Торжественное объявление пара решила сделать на вечеринке-сюрпризе, куда были приглашены родственники и коллеги по «Дому-2».

«Мне сложно описать, какое счастье и эмоции я испытала в этот момент. Два дня ходила, как зачарованная, в сумасшедшей эйфории от того, что я стану мамой малышки. До гендер-пати я была уверена на 99%, что у меня мальчик. Доця, прости… Интуиция у мамы так себе», — поделилась Мусульбес.

Капаклы несказанно рад новости, сбылась его мечта. Он признался поклонникам, что очень хотел стать папой маленькой принцессы.

Будущий отец тоже ожидал сына, но, когда узнал правду, был на седьмом небе от счастья. Этот момент он назвал лучшим в жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Катя Жужа стала мамой в четвертый раз.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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