СК даст оценку предъявлению обвинения на Украине главам ФСБ и Росгвардии

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 11 0

В рамках расследования будут установлены должностные лица, которые приняли эти незаконные решения.

СК даст оценку предъявлению обвинения на Украине главам ФСБ и Росгвардии

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Глава СК России Александр Бастрыкин распорядился дать оценку заочным обвинениям со стороны ГБР Украины, которые были предъявлены директору ФСБ Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и еще 18 российским офицерам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава СК России поручил дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования высокопоставленных российских чиновников», ― говорится в заявлении.

В рамках расследования будут установлены должностные лица, которые приняли эти незаконные решения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Следственный комитет России заочно предъявил обвинения экс-замглавы Минобороны Украины Петру Мехеду и бывшему замначальника Генштаба ВСУ Виктору Бокию. 

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