СК даст оценку предъявлению обвинения на Украине главам ФСБ и Росгвардии

Глава СК России Александр Бастрыкин распорядился дать оценку заочным обвинениям со стороны ГБР Украины, которые были предъявлены директору ФСБ Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и еще 18 российским офицерам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава СК России поручил дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования высокопоставленных российских чиновников», ― говорится в заявлении.

В рамках расследования будут установлены должностные лица, которые приняли эти незаконные решения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Следственный комитет России заочно предъявил обвинения экс-замглавы Минобороны Украины Петру Мехеду и бывшему замначальника Генштаба ВСУ Виктору Бокию.