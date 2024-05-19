Мойте руки: какие вирусы можно подхватить в общественном туалете

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 85 0

Гинеколог Гончарук: вирусы и бактерии из туалета передаются через грязные руки

Мойте руки: какие вирусы можно подхватить в общественном туалете

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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На что стоит обратить особое внимание?

Заразиться инфекциями, передающимися половым путем (ЗППП), в общественном туалете практически невозможно. Однако расслабляться нельзя — буквально на всех поверхностях в таких местах могут находиться бактерии, рассказала «Вечерней Москве» акушер-гинеколог Василиса Гончарук.

«Дело в том, что там могут находиться бактерии, которые передаются фекально-оральным путем, то есть через грязные руки. Данные бактерии могут вызвать расстройства кишечника», — отметила врач.

По словам доктора, паниковать не стоит. Эти бактерии и так окружают человека каждый день — и не только в туалете.

Так что меры защиты от неприятных последствий необходимо соблюдать вне зависимости от ситуации. Нужно мыть руки как до посещения туалета, так и после него.

Кроме того, не стоит ставить на пол сумки и другие личные вещи. Еще один способ избежать попадания бактерий в организм — использование салфеток.

Чтобы не прикасаться к потенциально опасным поверхностям кожей, можно пользоваться теми же кранами и дверными ручками через салфетку. В не вызывающих доверия туалетах также можно пользоваться одноразовыми накладками для унитаза, особенно людям с проблемами с дефекацией или мочеиспусканием, которым необходимо справлять нужду сидя, а не «на весу».

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