Минобороны ФРГ запросило дополнительные средства на помощь Украине

Глава военного ведомства уже обсудил запрос с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером.

Министерство обороны Германии во главе с Борисом Писториусом обратилось к правительству с запросом на выделение дополнительной помощи Украине в размере 3,8 миллиарда евро. Об этом сообщается в материале немецкой газеты Bild, авторы ссылаются на собственные источники во властных кругах. Отмечается, что официально заявка будет представлена парламенту на утверждение в июне.

«Министерство обороны бьет тревогу в правительстве: по информации Bild, ведомство Писториуса сообщило о дополнительной потребности в размере 3,8 миллиарда евро на помощь Украине в рамках текущего финансового года», — сказано в статье.

Журналисты издания утверждают, что министр обороны Германии уже встретился с канцлером Олафом Шольцем и главой Минфина Кристианом Линднером для обсуждения вопроса о дополнительной помощи Киеву. Инсайдеры подчеркивают, что последний заочно поддерживает инициативу оборонного ведомства.

Как рассказал представителям газеты источник из Минобороны, «Германия не должна потерпеть неудачу в усилении обороны Украины. По его словам, по возможности власти страны обязаны организовать дополнительные поставки оружия в этом финансовом году.

В следующем вложения будут еще внушительнее. Согласно прогнозам, в планах у Писториуса запросить рекордные 15 миллиардов евро. Прежде он уже заявлял, что Берлин должен подготовиться к сдерживанию Москвы, которая через пять-восемь лет, по его мнению, атакует страны НАТО.

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