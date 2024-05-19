Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк тайно вышла замуж

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 17 0

О супруге девушки известно лишь то, что он похож на голливудского актера.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк тайно вышла замуж

Фото: Instagram* / anna_zavorotnyuk

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Дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк больше не скрывает, что счастлива в браке — девушка тайно вышла замуж несколько лет назад. Завесу тайны личной жизни Анна приоткрыла в личном блоге, откровенно ответив на вопросы подписчиков.

Оказывается, что со своим избранником они вместе уже продолжительное время, однако узаконили свои отношения лишь относительно недавно.

«Мы восемь лет вместе, а расписались в 2022 году», — призналась Анна.

Познакомились возлюбленные в Нью-Йорке во время учебы в университете. Сейчас пара живет в Дубае — туда девушка переехала вслед за любимым мужчиной, которого к городу привязывает работа.

О супруге Анны известно лишь то, что похож внешне он на популярного канадского актера Райана Гослинга. Об этом наследница звезды «Моей прекрасной няни» рассказывала ранее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла свадьба бывшего мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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