Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк тайно вышла замуж

Дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк больше не скрывает, что счастлива в браке — девушка тайно вышла замуж несколько лет назад. Завесу тайны личной жизни Анна приоткрыла в личном блоге, откровенно ответив на вопросы подписчиков.

Оказывается, что со своим избранником они вместе уже продолжительное время, однако узаконили свои отношения лишь относительно недавно.

«Мы восемь лет вместе, а расписались в 2022 году», — призналась Анна.

Познакомились возлюбленные в Нью-Йорке во время учебы в университете. Сейчас пара живет в Дубае — туда девушка переехала вслед за любимым мужчиной, которого к городу привязывает работа.

О супруге Анны известно лишь то, что похож внешне он на популярного канадского актера Райана Гослинга. Об этом наследница звезды «Моей прекрасной няни» рассказывала ранее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла свадьба бывшего мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова.

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